Am kommenden Freitag laufen in den USA Aktienoptionen im Wert von etwa fünf Billionen US-Dollar aus, der größte Verfall seit etwa 20 Jahren. 80% dieser Optionen beziehen sich auf den S&P 500. Trotz der enormen Summe bleibt die Volatilität an den US-Börsen bisher überschaubar. Marktstrategen vermuten, dass dies auf die engen Spannen der Aktienbewegungen in den letzten Wochen zurückzuführen ist. Die Unsicherheit der Investoren aufgrund der auslaufenden Derivate könnte den Aktienhandel eher bremsen. Der S&P 500-Index hat seit Jahresbeginn etwa 20% an Wert gewonnen, bewegte sich aber seit Anfang August kaum. Der Cboe Volatilitätsindex notiert auf einem Vierjahrestief. Der massive Verfall der Optionen hängt mit der Popularität von ETFs zusammen, deren Volumen sich 2023 auf etwa 60 Milliarden US-Dollar verdoppelt hat. Die umfangreichen Optionsverkäufe dieser ETFs haben dazu geführt, dass Händler mit Optionskontrakten überladen sind. Der Optionshandel in den USA erreicht derzeit ein durchschnittliches Tagesvolumen von 44 Millionen Kontrakten und ist auf dem Weg zu einem Rekordjahr.