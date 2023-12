Testergebnisse des in Deutschland entwickelten PEM-Elektrolyse-Stack PROMETHEUS belegen überragende Wettbewerbsfähigkeit der Technologie

Wismar (ots) - In umfangreichen Testreihen am HyCentA an der Universität Graz

konnte der innovative PEM-Elektrolyse-Stack PROMETHEUS der deutschen Firma

Hoeller Electrolyzer seine Leistungsfähigkeit bestätigen. Mit einer Stromdichte

von 3,2 Ampere pro Quadratzentimeter überzeugt der getestete Stack

vollumfänglich. Seine hohe Effizienz hilft, die Herstellkosten von grünem

Wasserstoff in der Wasserelektrolyse deutlich zu senken. Mit seiner starken

Performance positioniert sich die Firma Hoeller Electrolyzer souverän im

internationalen Wettbewerb. Wirtschaftlichkeit und Performance stehen im Fokus

der Produktentwicklung des Hoeller Ingenieurteams.



"Durch unseren innovativen Aufbau der Elektrolyse-Zellen und den Einsatz

eigener, patentierter Technologien konnten wir die Effizienz unserer Stacks

nachweislich steigern", so Stefan Höller, Geschäftsführer, leitender Entwickler

bei Hoeller Electrolyzer.