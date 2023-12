AllSpice.io, die Git-Plattform für Hardware, erhält 10 Millionen Dollar Risikofinanzierung, um den Kundenstamm in Unternehmen zu erweitern und die Zusammenarbeit beim Elektronikdesign zu modernisieren

BOSTON, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- AllSpice.io, die Hardware-Entwicklungsplattform, die es Ingenieuren ermöglicht, ihre Zusammenarbeit und Arbeitsabläufe zu modernisieren, hat eine zusätzliche Risikokapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen US-Dollar erhalten. Die Finanzierung wird genutzt, um neue Funktionen für den wachsenden Kundenstamm in Unternehmen zu entwickeln und komplexe Implementierungen, Integrationen und zusätzliche ECAD-Formatunterstützung zu erweitern.

Zu den Investoren, die sich an der jüngsten Finanzierungsrunde beteiligten, gehören Root Ventures, Flybridge Capital Partners, Benchstrength, Bowery Capital und eine Gruppe von Angel-Investoren.

AllSpice.io wurde von Ingenieuren gegründet und entwickelt und ermöglicht es anderen Ingenieuren, ihre Arbeitsabläufe zu modernisieren - und das alles mit der Kraft von Git. Durch Automatisierung, teamübergreifende Zusammenarbeit und Versionskontrolle können Ingenieure Hardware effizienter entwickeln.

„Nach jahrzehntelanger Stagnation bei den Werkzeugen haben die Unternehmen ein riesiges Bedürfnis, ihre Elektronikdesignprozesse zu modernisieren. In einem schwierigen Markt ist die Steigerung der Teameffizienz von entscheidender Bedeutung", sagt Valentina Ratner, Mitbegründerin und Geschäftsführerin vonAllSpice.io.

Hardware-Teams haben heute komplexere Anforderungen und sind ständig mit knappen Lieferfristen konfrontiert. „Vor 20 Jahren hatte ein Auto etwa ein Dutzend Platinen - heute sind es Hunderte", sagt Kyle Dumont, Mitbegründer und Technischer Direktor vonAllSpice.io. „Als Elektroingenieur hatte ich vor der Gründung von AllSpice.io dieselben großen Herausforderungen beim Aufbau eines Hardware-Design- und -Prüfungsprozesses, der sich proaktiv an die sich ändernden geschäftlichen und betrieblichen Anforderungen anpassen lässt."

Hardwareprodukte erforderten früher viele Jahre der Forschung und Entwicklung. Wenn Unternehmen heute so lange brauchen, ist die Technologie bereits veraltet, wenn sie auf den Markt kommen.

„Wir sehen, dass diese Herausforderungen von den technischen Leitern der Unternehmen an uns herangetragen werden", so Ratner weiter. „Die Entwicklungszeiten für Hardware haben sich in den letzten zehn Jahren von Jahren auf Monate verkürzt, was bedeutet, dass Hardware- und Elektrotechnik-Teams 10-mal effizienter sein müssen, ihre Werkzeuge aber weitgehend gleich geblieben sind."