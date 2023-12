Orban bekräftigt Ablehnung von schnellem EU-Beitritt der Ukraine

BUDAPEST (dpa-AFX) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat bekräftigt, dass er gegen einen raschen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union ist. Ein solcher "hätte unabsehbare Folgen und würde weder den Interessen Ungarns noch der Europäischen Union dienen", sagte Orban am Mittwoch im Parlament in Budapest. Er äußerte sich anlässlich einer Debatte über einen Resolutionsantrag der Regierung zum Thema EU-Beitritt der Ukraine.

Dabei kritisierte Orban, dass es innerhalb der EU dazu keine Debatte gebe und dass man stattdesssen "mit dem Kopf durch die Wand" gehe. Ähnlich hatte sich Orban schon zuvor mehrfach geäußert, unter anderem im November in einem Brief an den Präsidenten des Europäischen Rats, Charles Michel./kl/DP/ngu