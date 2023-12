PlayCurio (Geschäftsführer Sangjun Lee) erfüllt als aufstrebender „K-Kids Contents"-Spieler erfolgreich Unterhaltungs- und Bildungsaufgaben

PlayCurio bezeichnet sich selbst als Produzent von pädagogischen Unterhaltungsinhalten. Das Studio stellt nicht nur Animationen für Kinder her, sondern ist durch die Produktion verschiedener AR- und VR-Inhalte auch im IP-Geschäft tätig.

SEOUL, Südkorea, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Neuerdings gibt es mit „Peet the Forest Detective" – einer von EBS koproduzierten Animation zur Naturerziehung – und „Living Exploration" – einem von SK Broadband koproduzierten Naturerkundungsinhalt für Kinder – ein aufstrebendes Startup im Bereich „Kids' Contents". Dabei handelt es sich um das 2018 von Geschäftsführer Sangjun Lee gegründete Unternehmen „PlayCurio".

„Für gewöhnlich betonen die Anbieter von AR/VR-basierten Inhalten ihre technologischen Kompetenzen. Unserer Meinung nach ist aber der „Spaß" entscheidend. Eine tolle Technologie nützt nichts, wenn sie die Kinder langweilt. Wissen Sie, wer von beiden größer ist? Löwe oder Tiger?"

Nachdem er die Frage gestellt hatte, lächelte Geschäftsführer Lee und überreichte Papierkarten mit einem Löwen und einem Tiger darauf. Nachdem er die Karte mit einer Smartphone-Kamera gescannt hatte, tauchten die Bilder von Löwe und Tiger wie Hologramme auf dem Display auf.

„Die meisten Menschen denken, der Löwe sei größer. Wenn man sie aber durch AR betrachtet, stellt man fest, dass der Tiger der größere von beiden ist. Wir haben die Technologie „Vergleich der Objektgröße" patentiert, mit der man die tatsächliche Größe von Tieren schätzen kann. Sie können ganz einfach die Größen von Dinosauriern – den Lieblingstieren von Kindern – vergleichen. Wir haben auch eine unterhaltsame Funktion hinzugefügt, bei der man Karten „sammelt", wenn man die enzyklopädischen Informationen über die Tiere anschaut," fügte er hinzu.

Er gründete sein Unternehmen auf Basis seiner früheren Karriere als Produzent von Kindersendungen und als ganz normaler Vater

Herr Lee war Produzent von Kindersendungen. Zu Beginn seiner Karriere bei KBS Production träumte er zunächst davon, Produzent von Unterhaltungsshows zu werden. Nachdem er jedoch dem Team für Kulturprogramme zugewiesen wurde, begann er mit der Produktion einer Kindersendung und stieg so in die Branche der Kinderinhalte ein. Seine Erfahrungen als Produzent von Kinderinhalten spiegeln sich in den Produkten und Dienstleistungen von PlayCurio wider, die mit dem Hinweis „daddy's love" versehen sind.

„Papierkarten oder Bücher sind nicht unser Hauptprodukt, sondern ergänzende Produktlinien. Unser Kernprodukt werden die IP-Inhalte sein und wir werden das Wachstum unseres Unternehmens durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen auf Basis der IP-Inhalte vorantreiben", erklärte Geschäftsführer Lee.

