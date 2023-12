2023 Runder Tisch zum Buddhismus im Südchinesischen Meer in Sri Lanka

Am 12. Dezember fand in Colombo, der Hauptstadt Sri Lankas, der 8. Runde Tisch zum Buddhismus im Südchinesischen Meer statt. An dem Forum nahmen mehr als 400 Mönche, Gelehrte, Regierungsbeamte und Vertreter aus allen Bereichen des Lebens aus 25 Ländern und Regionen teil, darunter China, Sri Lanka, Kambodscha, Japan, Indien, Vietnam, die Vereinigten Staaten, Frankreich usw. Es ist das erste Mal, dass der Rundtisch in seiner Gesamtheit in einem anderen Land als China abgehalten wurde, wobei die Zahl der teilnehmenden Länder und Regionen sowie der Teilnehmer eine Rekordhöhe erreichte.

Meister Yinshun, Vizepräsident der Buddhistischen Verbandes von China und Abt des Shenzhen-Hongfa-Tempels, hielt eine Grundsatzrede.

Vertreter aus verschiedenen Ländern und Regionen befassten sich mit dem Thema des Gesprächs am Runden Tisch „Gemeinsam in Harmonie wandeln und die Weisheit der Seidenstraße erfassen". Im Rahmen des Austauschs und Dialogs erzielten die Teilnehmer einen Konsens zu zahlreichen Themen, darunter die Verbesserung des Mechanismus des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen, die Förderung des zwischenmenschlichen Austauschs entlang der Seidenstraße und die Vertiefung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Han-Chinesen, chinesischen Tibetern und dem Theravada-Buddhismus. Darüber hinaus haben die Teilnehmer eine Initiative für den Runden Tisch unterzeichnet und vereinbart, gemeinsam an der Umsetzung der Initiative zu arbeiten, den Austausch und das gegenseitige Lernen zu fördern, die Kontakte zwischen den Menschen zu verbessern und zum Frieden im Südchinesischen Meer beizutragen.

Der Runde Tisch zum Buddhismus im Südchinesischen Meer wurde 2016 ins Leben gerufen. Als Gründer hat sich Meister Yinshun für die Förderung des internationalen Austauschs über den Buddhismus eingesetzt. In der Neuzeit ist er als Xuanzang (ein einflussreicher chinesischer buddhistischer Gelehrter-Mönch der Tang-Dynastie) bekannt, und er wird für seine Bemühungen um die internationale Kommunikation weithin gelobt. In den vergangenen sieben Jahren hat der Runde Tisch dank der Bemühungen von Meister Yinshun und der Beteiligung und Unterstützung aller Parteien Buddhisten in der Region zusammengebracht und große Erfolge in den Bereichen Buddhismus, Bildung, Wohltätigkeit und Umweltschutz erzielt. Der Runde Tisch hat sich zu einer hochrangigen Plattform für den internationalen volkskulturellen Austausch entwickelt.

Anlässlich des Colombo-Forums des Runden Tisches haben der Shenzhen-Hongfa-Tempel und die Shenzhen-Chaoshan-Jugendhandelskammer gemeinsam eine medizinische Wohltätigkeitsveranstaltung mit dem Namen „Silk Road Brightness Tour" ins Leben gerufen, bei der 100 verarmte Kataraktpatienten in Sri Lanka kostenlos operiert und behandelt wurden. In den vergangenen zehn Jahren hat dieses grenzüberschreitende Wohltätigkeitsprogramm fast 10 000 Patienten in Nepal, Laos, Kambodscha und anderen Ländern Licht und Freude gebracht.

Während des dreitägigen Gesprächs am Runden Tisch werden ein Unterforum Bildung und ein Unterforum Jugend abgehalten.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/2023-runder-tisch-zum-buddhismus-im-sudchinesischen-meer-in-sri-lanka-302014441.html