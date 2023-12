(neu: Zeitform in erstem Satz und zweitem Absatz aktualisiert.)

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Continental hat am Mittwoch in Hannover seine neue Unternehmenszentrale eröffnet. In dem Neubau, der mit mehr als zwei Jahren Verzug fertiggestellt wurde, finden künftig 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung ihren Arbeitsplatz. Seit 2018 wurde an dem Gebäudekomplex gebaut, mehr als 100 Millionen Euro hat Conti investiert.

"Die neue Unternehmenszentrale ist ein klares und architektonisch beeindruckendes Bekenntnis von Continental zu Niedersachsen und zur Landeshauptstadt Hannover", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der am Abend bei der Eröffnungsfeier vor 150 Gästen die Festrede hielt. Conti-Chef Nikolai Setzer sprach von einem Ort, "an dem unsere Vision, unsere Werte und unsere Kultur erlebbar werden". Die offene Architektur erleichtere den Austausch zwischen den Abteilungen und stärke die Innovations- und Vernetzungskultur im Unternehmen, so Setzer.