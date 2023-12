Das Winter-Workout geht in die zweite Runde Octopus Energy zeigt, wie nachhaltige Heizmethoden den Geldbeutel schonen (FOTO)

München (ots) -



- Octopus Energy-Kund*innen werden mit hilfreichen Tipps zum Gas sparen

eingeladen

- Teilnehmende Haushalte landen im Lostopf und haben die Chance auf attraktive

Preise, darunter eine Wärmepumpen-Installation als Hauptgewinn

- Anmeldung läuft - Start des Winter-Workouts am 2. Januar 2024



Es ist wieder Zeit für das Winter-Workout bei Octopus Energy! Der

Ökostromanbieter möchte nach einem erfolgreichen Winter-Workout 2023 auch im

neuen Jahr seine Kund*innen wieder ermutigen, den Gasverbrauch nachhaltig zu

verringern und lädt bereits zum zweiten Mal zur Teilnahme am Winter-Workout ein.

Die Aktion soll erneut zeigen, dass bereits durch kleine Veränderungen der

eigenen Heizgewohnheiten selbst in der kalten Jahreszeit eine sichtbare

Ersparnis auf der Gasrechnung möglich ist. Das Workout startet am 2. Januar und

wie ernst es Octopus Energy mit der Aktion ist, zeigen Geld- und Sachpreise, die

für besonders energiebewusste Haushalte ausgelobt werden.