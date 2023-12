Mit Blick auf eine starke Erholung bei den Fluggastzahlen scheint die Fraport-Aktie ihre Talsohle aus Oktober letzten Jahres durchschritten zu haben, in der Folge konnte in der abgelaufenen Handelswoche ein Kurssprung über die bisherigen Jahreshochs von 54,58 Euro vollzogen werden. Diese Woche allerdings wird überwiegend von Gewinnmitnahmen dominiert, weshalb ein nachhaltiger Ausbruch noch nicht vollends sicher ist. Ausschlaggebend wird ein nachhaltiger Wochenschlusskurs werden, der im Idealfall oberhalb der Verlaufshochs aus Anfang dieses endet.

Nach dem Kurssprung über die Hürde von 54,58 Euro haben in dieser Woche zunächst Gewinnmitnahmen eingesetzt, entscheidend für ein nachhaltiges Kaufsignal ist ein klarer Wochenschlusskurs oberhalb dieser Marke. Im Idealfall zieht Fraport in den nächsten Wochen weiter an, hier wären als Ziele die Bereiche bei zunächst 58,72 und darüber der etwas ältere Widerstand aus Februar letzten Jahres bei 61,88 Euro zu favorisieren. Sollte ein Wiedereintritt in die vorherige Seitwärtsspanne aus diesem Jahr durch einen Abschlag unter 54,00 Euro stattfinden, müssten rasche Abschläge auf 52,40 und darunter sogar 49,27 Euro einkalkuliert werden. An dem seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrend würde dies allerdings noch nichts ändern, dieser sollte im Idealfall aber auch nicht gebrochen werden.

Fraport AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: