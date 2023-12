JEFFERIES stuft Aroundtown auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1,70 Euro belassen. Die Agentur S&P habe die Kreditwürdigkeit des Immobilienkonzerns mit "BBB+" bestätigt, aber mit einem negativen Ausblick, schrieb Analystin Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Risiko einer Abstufung des Ratings bleibe hoch. In einem solchen Falle wären vielleicht drastischere Entscheidungen notwendig, einschließlich einer Kapitalerhöhung./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 11:50 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 11:50 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 2,197EUR gehandelt.