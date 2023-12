Berlin (ots/PRNewswire) - Eine neurowissenschaftliche Studie von Monotype legt

nahe, dass Schriftstile unterschiedliche emotionale Reaktionen hervorrufen - je

nachdem, in welchem Land wir leben. Die Untersuchung schlüsselt dazu Einblicke

aus acht Ländern auf: Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Portugal,

Spanien, Großbritannien und den USA.



Gemeinsam mit Neurons, einer Forschungseinrichtung für angewandte

Neurowissenschaften, untersucht Monotype (https://www.monotype.com/de)

fortlaufend die emotionale Wirkung von Schrift im Branding. Die aktuellen

Ergebnisse zeigen nun, dass die Reaktionen auf verschiedene Schriftarten von

Land zu Land erheblich variieren - je nach kulturellem Kontext und geografischem

Standort.





Das sind die Schlüssel-Ergebnisse über alle Regionen hinweg:- Dynamische Serifen: Serifenschriften wie etwa Cotford vermitteln Ehrlichkeitund Qualität. Kulturelle Assoziationen mit Serifen machen sie zu einerüberzeugenden Wahl für Marken, die diese Emotionen hervorrufen möchten.- Humanistische Sans-Serifen: Schriftarten wie FS Jack können Innovation undUnterscheidung andeuten. Das Design von FS Jack, das seine Wurzeln in derKalligrafie hat, ruft oft emotionale Reaktionen hervor, die mit Prominenz undInnovation assoziiert werden.- Geometrische Sans-Serifen: Schriftarten wie Gilroy Bold werden mit Ehrlichkeitund Klarheit in Verbindung gebracht, weshalb sich diese oder ähnlicheSchriften besonders gut für die Vermittlung dieser Eigenschaften eignet -insbesondere bei längeren Botschaften.- Schriftgröße, Farbe und Abstand sind Faktoren, die die Wahrnehmung von Schriftbeeinflussen.Das sind die Schlüsselergebnisse in den einzelnen Regionen:- Präferenzen für Schriftarten und emotionale Assoziationen variierten erheblichje nach Sprache und Sprachfamilie. Dies bietet wertvolle Einblicke für Marken,Kreative und öffentliche Institutionen.- Befragte in englischsprachigen Ländern wie Australien, dem VereinigtenKönigreich und den USA zeigten eine Vorliebe für markante Merkmale inSchriftarten.- Frankreich, Portugal und Spanien - Regionen mit einer reichen Geschichte imPrintbereich und einem schnellen Aufkommen beweglicher Schriften in Europabevorzugen signifikant den gefühlvollen, klassischen Serifenstil von Schriftenwie Cotford.- Während die Sans-Serif-Schrift FS Jack Regular in allen sieben anderenuntersuchten Ländern am besten für das Vermitteln von Vertrauen abschnitt,schnitt Cotford in Deutschland am besten in Bezug auf Vertrauen ab.- Gotische, gering kontrastierende, humanistische Schriftarten funktionieren in