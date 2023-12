Noch nie war es so lukrativ gegen die Fed zu wetten wie im Jahr 2023 - was wird Jerome Powell heute sagen? Zuletzt sind seine Mahnungen, dass die Zinsen lange hoch bleiben werden, total verpufft: die Finanzkonditionen sind nun so locker wie zu dem Zeitpunkt, als die US-Notenbank im März 2022 begann, die Zinsen anzuheben. Im Jahr 2022 war das noch anders: wenn die Märkte die Fed ignorierten wie bei der Rally im Sommer diesen Jahres, schlug Powell dazwischen (mit seiner damaligen Rede in Jackson Hole). Nun stellt sich die Frage: müssen sich die Märkte wieder an die Fed anpassen - oder wird die US-Notenbank letztlich den Märkten folgen und doch die Zinsen absehbar senken? Wir berichten um 20Uhr über die Notenbank-Entscheidung und dann 20.30Uhr über die Pressekonferenz von Jerome Powell..

