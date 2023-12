S&P 500 - US-Leitzinsentscheid im Fokus

Sollte es zu einem weiteren Kursanstieg im S&P 500 kommen, wäre die nächste Anlaufmarke bei 4.700 Punkten zu sehen. Bei einem Rücklauf wäre wohl erneut der 10er-EMA bei 4.610 Punkten die nächste Anlaufzone. Goldman Sachs hat heute zudem gewarnt, dass CTAs (Commodity Trading Advisors) den S&P 500 in „jedem Szenario in der nächsten Woche“ wahrscheinlich verkaufen werden. Hier rechnen die Analysten von Goldman Sachs also mit einem baldigen Verlaufshoch im S&P 500 und einem Rücklauf. Dies würde sich auch mit der Annahme vom Vortag decken, dass es nach dem Verfallstermin am Freitag zu einem Rücklauf im S&P 500 kommen könnte. Verfallstermine stellen oft Marktwendepunkte dar.

Trading-Strategie: