Veranex übernimmt den führenden Anbieter präklinischer Dienstleistungen T3 Labs

„Mit der Aufnahme von T3 Labs in die Veranex-Familie können wir unsere Mission, den gesamten medizintechnischen Entwicklungsprozess vom Konzept bis zur Vermarktung zu vereinheitlichen, weiter umsetzen", sagte Pat Donnelly, Geschäftsführer von Veranex. „Das Wachstum des präklinischen Marktes, die zunehmenden behördlichen Anforderungen und die Notwendigkeit einer effizienten Zusammenarbeit zwischen Kunden und ihren Produktentwicklungspartnern machen T3 Labs zu einer strategischen Ergänzung für Veranex und zu einem unglaublichen Gewinn für unsere Kunden."

T3 Labs ist in den Vereinigten Staaten führend im Bereich der präklinischen Evaluierung und verfügt über eine 3.000 Quadratmeter große Anlage mit innovativen Geräten, Schulungseinrichtungen und hochmodernen Operationssälen, die der Forschung in 12 therapeutischen Bereichen gewidmet ist. Als Anker im Science Square, einem wachsenden Zentrum für Biowissenschaften in Atlanta, Georgia, unterhält T3 Labs strategische Beziehungen zu den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), der Emory University, der Georgia Tech und anderen. Die Mitarbeiter von T3 Labs verfügen über umfassende präklinische Fachkenntnisse im Bereich Medizinprodukte und haben in den letzten zehn Jahren zur Zulassung von mehr als 60 Produkten durch die FDA beigetragen. T3 Labs ergänzt Veranex PCS France, das seit 25 Jahren erstklassige präklinische Dienstleistungen anbietet. T3 Labs und Veranex PCS France bieten ihren Kunden ein erstklassiges, schlüsselfertiges und umfassendes Angebot an präklinischen Dienstleistungen.