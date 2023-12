Take-Two Interactive gewannen 3,2 Prozent und profitierten davon, dass der Computerspiele-Entwickler von Montag an in den Nasdaq 100 aufgenommen wird. Grund für den Aufstieg ist, dass Pfizer die Übernahme des noch im Auswahlindex notierten Biotech-Unternehmens Seagen am 14. Dezember wohl abschließen wird./ck/men

Die Fed war die erste mit einer Entscheidung in der "Notenbankwoche". Am Donnerstag folgen die Zentralbanken der Eurozone und von Großbritannien.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch nach geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed ihre Rally in Richtung Rekordhoch fortgesetzt. So senkten die Notenbanker ihre Inflationserwartungen für dieses und auch das neue Jahr. Zudem zeigte sich, dass die Währungshüte 2024 Leitzinssenkungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte erwarten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer