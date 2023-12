Immobiliendienstleister ista schafft erstmals aktuelle Transparenz beim Heizenergie-Verbrauch (FOTO)

Essen (ots) - Mit einer völlig neuen digitalen Anwendung schafft der

Immobiliendienstleister ista mit Sitz in Essen zum ersten Mal in Deutschland

aktuelle Transparenz beim Verbrauch von Heizenergie. Das ista "Heiz-O-Meter"

wertet laufend aktuelle Monatsdaten von rund 350.000 Haushalten aus und

ermittelt daraus jeweils zur Monatsmitte den tatsächlichen Verbrauch von

Heizenergie des Vormonats in ganz Deutschland, in den einzelnen Bundesländern

und in den 20 größten Städten. Dazu werden die Daten anonymisiert, gewichtet und

mit Daten des Deutschen Wetterdienstes abgeglichen. So entstehen aktuelle,

repräsentative, witterungsbereinigte und vergleichbare Werte.



Bislang erfuhren Mieter:innen regelmäßig erst viele Monate nach dem Ende einer

Heizperiode mit der Jahresverbrauchsabrechnung, wie viel Heizenergie sie im

vergangenen Winter verbraucht haben. "Unsere breite Datenbasis für ganz

Deutschland gibt uns die Möglichkeit, den bisherigen Blindflug beim Heizen zu

beenden. Mit dem von uns entwickelten ista Heiz-O-Meter nutzen wir diese Daten

und schaffen zum ersten Mal aktuelle Transparenz über den Verbrauch von

Heizenergie noch während der laufenden Heizperiode", sagte ista CEO Hagen

Lessing bei der Deutschland-Premiere des ista "Heiz-O-Meters" im

Reichstagsgebäude in Berlin.