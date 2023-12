Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA untersucht seit Jahren Teslas Autopilot-System und kritisiert, dass das Unternehmen nicht genug tut, um die Aufmerksamkeit der Fahrer zu gewährleisten. Trotz zahlreicher Unfälle und Todesfälle, die mit der Technologie in Verbindung gebracht werden, ist die Software standardmäßig in jedem neuen Tesla installiert. Tesla plant, in Kürze ein Software-Update herauszugeben, um zusätzliche Kontrollen und Warnungen einzuführen. Dies ist der zweite Rückruf in diesem Jahr, der Teslas automatisierte Fahrsysteme betrifft. Im Februar wurde die nächste Generation des Autopiloten, FSD Beta, zurückgerufen, nachdem die NHTSA Bedenken geäußert hatte, dass die automatisch gesteuerten Fahrzeuge irrational reagieren und die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten könnten. Trotz der Nachrichten blieb die Tesla-Aktie relativ stabil.