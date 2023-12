WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erneut nicht verändert. Zugleich haben die Notenbanker aber deutlich gemacht, dass sie für das kommende Jahr stärkere Zinssenkungen erwarten als bisher bekannt. Wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte, bleibt der Leitzins unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Die Beschlüsse der Fed sorgten für starke Kursbewegungen an den Finanzmärkten mit einem Rekordhoch beim bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial .

Wie aus den am Mittwoch zur Zinsentscheidung veröffentlichten Projektionen der Notenbank hergeht, erwarten die Mitglieder im kommenden Jahr Zinssenkungen in einem Umfang von insgesamt 0,75 Prozentpunkten. Demnach soll der Leitzins Ende des Jahres im Schnitt bei 4,6 Prozent liegen. Im September hatte man noch einen Zins von 5,1 Prozent erwartet.