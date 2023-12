Elektroautos erreichen immer mehr gesellschaftliche Gruppen - günstigere Modelle und mehr Ladepunkte sind zentral für den Umstieg (FOTO)

Berlin (ots) - Ein neuer Monitor des ICCT analysiert die Entwicklung des

Elektroauto-Marktes aus sozialer Perspektive und leitet Handlungsempfehlungen

für die Politik ab.



Batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) haben inzwischen einen Marktanteil von 18

Prozent der Neuzulassungen. Damit steigt die Akzeptanz der Technologie in

breiteren gesellschaftlichen Gruppen. Zuvor hatten meist zahlungswillige

Pionier:innen E-Autos erworben. Um allerdings die Klimaziele der Bundesregierung

im Verkehrsbereich zu erreichen, ist vor allem für Menschen mit geringeren

Einkommen ein einfacherer Zugang zum Markt nötig. Zu diesem Schluss kommt ein

von der Stiftung Mercator geförderter Monitor

(https://theicct.org/Elektromobilitaet_und_Teilhabe) , für den der International

Council on Clean Transportation (ICCT) die aktuelle Situation auf dem deutschen

Elektroauto-Markt mit besonderem Fokus auf soziale Aspekte analysiert hat.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Unsere Analysen zeigen, dass die Umstellung auf batterieelektrische Autos inDeutschland mehr und mehr gesellschaftliche Akzeptanz erfährt. Allerdingsbestehen mit Blick auf die Teilhabe sämtlicher gesellschaftlicher Gruppen nocherhebliche Hürden, die die Marktdurchdringung behindern. So ist zum Beispiel dieLadeinfrastruktur geografisch nicht gleichmäßig verteilt, und die hohenAnfangsinvestitionen bremsen die Marktteilnahme von Menschen mit geringeremEinkommen", sagt Dr. Peter Mock, Geschäftsführer des ICCT in Europa."Nur wenn alle gesellschaftlichen Gruppen an der Elektromobilität teilhabenkönnen, wird die Antriebswende gelingen", erklärt Dr. Lars Grotewold, Leiter desBereichs Klimaschutz der Stiftung Mercator. "Kosten und Chancen müssen sozialwie geografisch gerecht verteilt werden." Ansonsten drohten breiteBevölkerungsgruppen beim Hochlauf der Elektromobilität systematisch abgehängt zuwerden. Die Emissionen des Verkehrs ließen sich dann nicht so schnell wieerforderlich verringern. Zugleich würde der notwendige gesellschaftlicheRückhalt für diesen wichtigen Umbau schwinden. "Der von der Stiftung Mercatorgeförderte Monitor zur Elektromobilität und sozialer Teilhabe soll daherLösungen aufzeigen, wie möglichst viele Menschen Zugänge zu elektrifiziertenFahrzeugen, einer leistungsfähigen Ladeinfrastuktur und Informationen überFörder- und Unterstützungsprogramme bekommen können - und zwar unabhängig vonEinkommen oder Wohnort."Die wichtigsten Ergebnisse des Monitors im Überblick:- Von Januar bis Oktober 2023 erreichten batterieelektrische Autos 18 Prozent