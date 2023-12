BEIJING, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Liangzhu ist ein heiliger Ort, der Zeugnis über die 5.000-jährige Geschichte der chinesischen Zivilisation ablegt. Am 3. Dezember 2023 zog die historische Stadt Liangzhu erneut die Aufmerksamkeit der Welt auf sich, als sie im Rahmen des ersten Liangzhu-Forums einen globalen Dialog zwischen den Zivilisationen organisierte. In der Zwischenzeit fand im Metaversum das Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture, ein globales Treffen der Jugend zum Austausch über die Liangzhu-Kultur, statt. Die Veranstaltung wurde vom Overseas Center (ZTV-WORLD) der ZMG, dem UNESCO-Büro Peking und dem Liangzhu Culture Youth Promotion Project zusammen mit Studentenvertretern von Universitäten aus aller Welt initiiert.

Auf dem im Metaversum abgehaltenen Austauschtreffen wurde der Trailer der Dokumentarserie Setting out from Liangzhu: Probing the Origins of World Civilizations vorgestellt, in der von Liangzhu aus eine Reise auf der Suche nach den Wundern der Weltzivilisationen unternommen wird.

Diese Dokumentarserie, in deren Mittelpunkt die Liangzhu-Kultur steht, will die Ursprünge und die Entwicklung der chinesischen Zivilisation erforschen und das Lernen voneinander und den Austausch zwischen den Zivilisationen stärken, indem sie die Kraft der Jugend zur Förderung des globalen kulturellen Reichtums nutzt.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2299836/2023_11_30.mp4

