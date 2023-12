Unter dem Motto „Aktionismus" zielt die Agenda der COP28 darauf ab, die Menschen zu motivieren, Veränderungen anzustoßen, Impulse zu setzen und sich den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen. Besonders betont wird dabei die Rolle von Mensch und Natur bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Inger Andersen, Leiterin des UNEP, erklärte auf einer Pressekonferenz am 8. Dezember während der COP28, auf der der Bericht über die positiven Auswirkungen neuer Proteine mit dem Titel „What's cooking: An assessment of the potential impacts of selected novel alternatives to conventional animal products" (Was wird gekocht? Eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen ausgewählter neuartiger Alternativen zu konventionellen tierischen Produkten) vorgestellt wurde, dass neue Proteine eine Lösung für die steigende Nachfrage nach Fleischprodukten und den zunehmenden Umweltverbrauch darstellen. Andersen hofft, dass sich mehr Forscher anschließen und die Lücken bei der Ernährung mit neuen Proteinen, zellkultiviertem Fleisch und fermentierten Proteinen füllen können. Denn nur Forschung, die mehr staatliche Unterstützung erhält, internationale Sicherheitsstandards einhält und von Unternehmen unterstützt wird, kann die Transformation des Lebensmittelsystems und die Entwicklung neuer Proteine beschleunigen.

Angel Yeast fördert proaktiv die Anwendung von Hefeproteinen und stellt mögliche nachhaltige Lösungen bereit, damit die Menschen biotechnologische Innovationen nutzen können.

Die Proteinproduktion ist ein zentraler Bestandteil des Lebensmittelsystems und wird derzeit grundlegend umgestaltet. Am 1. Dezember wurde Hefeprotein als zentrales Projekt des Forschungs- und Entwicklungsprogramms der Provinz Hubei von der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China in den Katalog der neuen Lebensmittelrohstoffe aufgenommen. Damit hat China, ein Land mit einer hohen Bevölkerungszahl und einer gut entwickelten Viehzucht, einen Meilenstein gesetzt und als eines der ersten Länder die Bedeutung von Hefeproteinen erkannt. „Energie und Proteine in Mikroorganismen zu finden" ist somit nicht nur ein bloßer Slogan, sondern eine wichtige Triebkraft für zukünftige globale nachhaltige Lebensmittellösungen.