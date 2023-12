"Was der Klimaschutz braucht, sind die vielen kleinen Schritte im Alltag, die dazu beitragen, dass ein großes Ziel überhaupt greifbar erscheint. Der Bau von Windkraftanlagen, der Ausbau von Ladesäulen für E-Autos, verlässliche Förderprogramme für neue Heizungen. Solange die Politik die kleinen Probleme nicht lösen kann, bleiben alle großen Worte nichts anderes als leere Worthülsen. Und da hilft es auch nichts, wenn Deutschland mit dem Finger auf die angeblich so bösen Öl-Länder wie Saudi-Arabien zeigt. Unser Energiehunger ist nicht weniger groß."/yyzz/DP/ngu

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Abschluss der Klimakonferenz in Dubai:

Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zum Abschluss der Klimakonferenz in Dubai

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer