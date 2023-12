MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ampel/Haushalt:

"Im allerletzten Moment ist die Ampel noch von den Scheintoten auferstanden. Aber ob die Lebensgeister noch reichen, um diese Lazarus-Koalition zwei weitere Jahre auf Erden werkeln zu lassen, darf bezweifelt werden. Dazu ist in diesen Chaoswochen zu viel Vertrauen zerstört worden: zwischen den sich feindselig belauernden Koalitionären, die nur noch die Angst vor dem Wähler eint, aber auch zwischen Regierung und Regierten. Nie schlug einem Kanzler in Deutschland so viel Ablehnung entgegen wie Olaf Scholz. Wie soll der Regierungschef da Mutmacher sein für ein von Abstiegsängsten gequältes Land? Und auch die Einigung geht schon wieder unter im neuen Geschrei um Asyl und Staatsbürgerschaftsrecht. Sein Versprechen, Deutschland werde illegale Migranten "im großen Stil" abschieben, muss Scholz schon wieder einkassieren, weil die Grünen es sich anders überlegt haben. Besinnlich wird es in der Ampel auch zehn Tage vor Weihnachten nicht."/yyzz/DP/ngu