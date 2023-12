FRANKFURT (dpa-AFX) - Erstmals seit rund eineinhalb Jahren sind die Zinsen für Erspartes auf dem Festgeldkonto wieder gesunken. Allerdings ist das Niveau immer noch vergleichsweise hoch, wie aus Daten des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Zugleich können Immobilienkäufer und Hausbauer aufatmen: Baukredite sind nach Angaben des Portals Check24 billiger geworden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat sich seit Juli 2022 mit zehn Zinserhöhungen in Folge gegen die hohe Inflation im gemeinsamen Währungsraum gestemmt. Davon profitierten Sparer, für Bauherren wurde es dagegen teurer. Zuletzt legten die Euro-Währungshüter eine Zinspause ein. An diesem Donnerstag steht die nächste geldpolitische Entscheidung der Notenbank an.