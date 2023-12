Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,19 % im Plus. 23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,88EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Geschäftsbericht, bei EVN ist am 14.12.2023.

Die EVN AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23 zurück, in dem sie ein Konzernergebnis von 529,7 Mio. Euro erzielte. Dieses starke Ergebnis ist vor allem auf Gewinnsteigerungen in Südosteuropa und positive Beiträge aus der erneuerbaren Stromerzeugung zurückzuführen.

EVN AG: So entwickelte sich das Geschäftsjahr 2022/23

