Legible arbeitet mit Kult-Supermodel Cristina Ferrare an der bahnbrechenden „Living Cookbook“-Reihe zusammen

Vancouver, British Columbia, den 13. Dezember 2023 / IRW-Press / Legible Inc. (CSE: READ) (OTCQB: LEBGF) (FWB: D0T) („Legible“), eine globale digitale Leseplattform, die für ihr innovatives Angebot an eBooks und Hörbüchern bekannt ist, meldet eine einzigartige Zusammenarbeit mit Cristina Ferrare - einem Kult-Supermodel, einer gefeierten TV-Moderatorin und einer New York Times-Bestsellerautorin.

Sie unterzeichnete kürzlich einen Vertrag mit Iconic Focus, einer Top-Modelagentur mit Sitz in New York. Mit der Partnerschaft wird My Model Kitchen eingeführt, eine Reihe interaktiver „Living Cookbooks“, die das kulinarische Know-how von Frau Ferrare mit der hochmodernen digitalen Technologie von Legible zusammenbringt.

My Model Kitchen ist eine kulinarische Reise, die das reiche italienische Erbe von Frau Ferrare mit ihrem Gespür für die moderne Küche verbindet. Die Reihe startet mit Pasta und wird Kategorien wie Vorspeisen, Suppen, Salate und mehr umfassen; sie präsentiert traditionelle Rezepte aus Ligurien, der Heimat von Cristinas Mutter, und die neapolitanischen Wurzeln ihres Vaters. Frau Ferrare lässt jedes Gericht mit „troppo amore“ („zu viel Liebe“ in Italienisch) lebendig werden und gibt Hinweise zur Auswahl der richtigen Zutaten, etwa der echten San-Marzano-Tomaten und hochwertiger Pasta aus Grieß.

Durch die mit Original-Videoinhalten angereicherten Living Cookbooks können die Leser quasi an der Seite von Frau Ferrare mitkochen, was ein immersives Erlebnis schafft, welches das Wesen der italienischen Küche in Haushalte rund um den Globus bringt. Die Serie ist käuflich zu erwerben und für Legible Unbound-Mitglieder auf der Legible-Plattform verfügbar. Sie bietet eine fesselnde, persönliche Verbindung zu Frau Ferrare, die ihre kulinarischen Geheimnisse, Familiengeschichten und professionellen Tipps teilt.

Legible Unbound ermöglicht den uneingeschränkten Zugang zu einem umfassenden kuratierten Katalog von Hörbüchern und eBooks für 12,99 Dollar pro Monat und umfasst globale Produktionen und exklusiven Content - melden Sie sich unter legible.com an.

Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible, zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit: „Die Partnerschaft mit Cristina Ferrare, einer inspirierenden Persönlichkeit, die sowohl in der Welt der Küche als auch der Mode gefeiert wird, ist für Legible ein ganz besonderes Ereignis. Mit unserer „Living Cookbook“-Reihe wollen wir die digitale kulinarische Literatur erweitern und ein interaktives Kocherlebnis bieten, das Feinschmecker weltweit ansprechen wird. Essen ist Liebe, die essbar gemacht wird, und es gibt niemanden, der besser geeignet wäre als Cristina Ferrare, um beides in die Welt zu tragen."