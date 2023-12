Ein erstes Zwischenziel konnte der Gold-Future bereits durch den Kurssprung auf 2.146 US-Dollar abarbeiten, vom jetzigen Standpunkt aus sind für die kommenden Tage weitere Gewinne zunächst an 2.081 US-Dollar denkbar, darüber an die Rekordstände von 2.146 US-Dollar. Mittelfristig könnte das gelbe Metall rechnerisch an 2.226 US-Dollar zulegen und bietet sich für ein fortwährendes Long-Investment bestens an. Ein bärisches Szenario tritt dagegen erst unterhalb von 1.940 US-Dollar zutage, in diesem Fall würden rasche Rücksetzer auf 1.893 und darunter 1.810 US-Dollar möglich.

Gold-Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: