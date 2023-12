NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat AMS-Osram von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 4,60 auf 2,70 Franken gesenkt. Nach einer 800 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung, der Aufnahme von Krediten über eine Milliarde Euro und Veräußerungserlösen von 450 Millionen Euro sei die Bilanz des Sensorenherstellers nun gesund, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Halbleiterindustrie befinde sich in einem Aufschwung und das Unternehmen sollte vom Ausstieg aus weiteren Geschäftsfeldern profitieren. Die beeindruckende Umsetzung der Unternehmensstrategie durch das neue Management dürfte weitergehen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 13:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 19:00 / ET

Die ams-OSRAM Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,29 % und einem Kurs von 2,105EUR gehandelt.



