Seit den Massakern der islamistischen Hamas und anderer Gruppen am 7. Oktober hat sich die Sicherheitslage auch im Westjordanland massiv verschlechtert. Vor allem in den Städten Dschenin und Nablus, die von der palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden und als Hochburgen von Terrorgruppen gelten, finden regelmäßig Razzien des israelischen Militärs statt. Dabei kommt es immer wieder zu gewaltsamen Zusammenstößen. Seit dem 7. Oktober wurden dabei 274 Palästinenser im Westjordanland getötet, wie das Gesundheitsministerium weiter mitteilte.

RAMALLAH/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei einem israelischen Militäreinsatz in der Nacht zum Donnerstag sind in Dschenin im Westjordanland nach palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Sie seien bei einem Drohnenangriff auf ein Haus in der Stadt getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit. Ein dritter Mensch erlag demnach wenig später seinen schweren Verletzungen. Unter den Toten war auch ein Minderjähriger. Von der israelischen Armee gab es zu dem Vorfall zunächst keine Informationen.

