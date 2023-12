Der gebeutelte Luftfahrtkonzern Boeing hat wieder Tritt gefasst. Die Auslieferungen stiegen im November auf 56 Flugzeuge, da sich das Unternehmen von einem Produktionsfehler bei der 737 erholte und damit in Schlagdistanz zu seinen Jahreszielen kam. Die Auslieferungen im vergangenen Monat waren die höchsten seit Juni und umfassten 45 737 MAX. Außerdem lieferte das Unternehmen zwei 777-Frachter, zwei 767 und sechs 787 Dreamliner aus. Boeing ist nun acht Dreamliner von seinem Jahresauslieferungsziel von wenigstens 70 Einheiten und 24 Narrowbody 737 von seinem revidierten Ziel von mindestens 375 Single-Aisle-Jets entfernt. Das Unternehmen verbuchte im November 114 Bruttobestellungen, vor allem durch einen Vertrag mit Emirates über 90 Großraumflugzeuge des Typs 777X, der während der Dubai Airshow im vergangenen Monat angekündigt wurde.

Der Aktienkurs von Boeing hat am 25. Oktober am Unterstützungsbereich bei 171,47 US-Dollar gedreht und die seit 11. August angelaufenen Verluste wieder vollständig kompensiert. Von den Kursniveaus vor den Corona-Lockdowns und den zwei Abstürzen des Typs 737 ist die Notierung noch entfernt, die aktuell eingeschlagene Richtung stimmt aber. Nach dem gestrigen US-Zinsentscheid vermittelt das Papier Stärke und ist auf dem Weg, das partielle Hoch vom 15. März 2021 bei 278,57 US-Dollar ins Visier zu nehmen. Um diese Marke zu erreichen, ist noch eine Kurssteigerung von rund 11 Prozent von Nöten. Mit einem entsprechenden Hebel kann dieses Kurspotenzial ausgenützt werden. Das All Time High vom 1. März 2019 bei 446,01 US-Dollar ist noch rund 78 Prozent entfernt und fürs Erste außer Reichweite. Dies gilt auch, nachdem Airbus die Schwäche von Boeing längerfristig nutzen kann. Doch die gröbsten Probleme scheinen überwunden, nachdem mit dem Jahr 2024 wieder ein Gewinn pro Aktie von 5,31 US-Dollar erwartet wird. Für 2025 wird mit einer Gewinnsteigerung auf 9,59 US-Dollar gerechnet. Dabei fällt das erwartete KGV 2025 auf 24,04 und liegt damit unwesentlich über den KGVs der Jahre 2014 bis 2018.

