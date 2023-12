Witch on the Holy Night ist jetzt auf Steam verfügbar

TOKIO, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Aniplex Inc. gab bekannt, dass die Visual Novel Witch on the Holy Night jetzt auf Steam verfügbar ist. Witch on the Holy Night erschien Anfang dieses Jahres und war die erste TYPE-MOON Visual Novel, für die eine englische Lokalisierung vorgenommen wurde. Die Fans reagierten begeistert auf die Veröffentlichung. Auf vielfachen Wunsch haben Fans jetzt die Möglichkeit, Witch on the Holy Night auf Steam zu genießen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer