Investmentgesellschaft Active Capital Company wird Großaktionär der Aachener Schumag AG / 5,3 Millionen Euro für Präszisionstechnik 'Made in Germany' (FOTO)

München/Aachen (ots) - Die Beteiligungsgesellschaft Active Capital Company (ACC) hat Ende November 2023 im Zuge einer Kapitalerhöhung Anteile im Wert von 4,5 Millionen Euro an der Schumag AG, Aachen, erworben. Durch den Zukauf von weiteren Aktien im Wert von 0,8 Millionen Euro hält ACC 37,3 Prozent der Anteile und ist damit größter Aktionär in einem Konsortium, das den traditionsreichen Hersteller deutscher Präzisionstechnik wieder auf Kurs bringen will. Mit den 4,5 Millionen Euro aus einem eigenen Investmentfonds für Beteiligungen mit besonders schwierigen Bedingungen und komplexen Transaktionssituationen sollen in erster Linie wichtige Investitionen in einen zukunftsfähigen Maschinenpark getätigt werden. Zudem bringt ACC praktische Expertise in die aktive Steuerung und Restrukturierung des Unternehmens ein.



"Wir glauben fest an das Geschäftsmodell, die Konkurrenzfähigkeit und an das Team von Schumag, und wollen das Unternehmen mit ihrer Präzisionstechnik 'Made in Germany' wieder stark machen", sagt Werner Krabbe, bei ACC verantwortlicher Partner für den Spezialfonds.