NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 120 auf 127 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Chance/Risiko-Verhältnis von Nike sei derzeit ausgewogener als bei den vorherigen Quartalsberichten, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen seien dieses Mal etwas höher, insbesondere da die Nike-Ziele für das Geschäftsjahr 2023/24 ein beschleunigtes Wachstum des Umsatzes und der Bruttomarge in der zweiten Geschäftsjahreshälfte implizierten./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 17:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 00:45 / EST

