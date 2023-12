Osisko Gold Royalties gibt den Verkauf von Stammaktien von Osisko Mining für einen Bruttoerlös von C$132 Millionen bekannt

Montréal, 13. Dezember 2023 - Osisko Gold Royalties Ltd. ("Osisko" oder die "Corporation") (OR: TSX & NYSE) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-roy ... - gab heute bekannt, dass es 50.023.569 Stammaktien von Osisko Mining Inc. ("Osisko Mining") (OSK: TSX) im Rahmen eines Blockhandels mit National Bank Financial und BMO Capital Markets für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 132.000.000 C$ verkauft hat.

Nach dieser Transaktion hält das Unternehmen keine Stammaktien von Osisko Mining mehr. Das Unternehmen hält weiterhin seine 2,0 bis 3,0 % NSR-Lizenzgebühr für das Goldprojekt Windfall ("Windfall") und das umliegende Grundstück, das von einer 50/50-Joint-Venture-Partnerschaft zwischen Osisko Mining und Gold Fields Limited ("Gold Fields") gehalten wird.

Paul Martin, Interim Chief Executive Officer von Osisko, kommentierte: "Der Verkauf unserer Aktienposition in Osisko Mining dient zwei wichtigen Zwecken. Erstens bekräftigt er das Engagement von Osisko, sich als reines Edelmetall-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen auszurichten. Zweitens stärkt sie unsere finanzielle Position, indem sie uns sofortige Barmittel zuführt und damit unsere Bilanz wieder in eine starke Position bringt. Wir sind nach wie vor begeistert von unserer laufenden Partnerschaft sowohl mit Osisko Mining als auch mit Gold Fields bei Windfall, einem voll finanzierten, hochgradigen Goldprojekt in der Provinz Québec, einem der besten Bergbauregionen der Welt. Osisko behält sein Engagement bei Windfall durch seine 2,0 bis 3,0 % NSR-Lizenzgebühr für das Projekt und die umliegenden Grundstücke bei."

Frühzeitige Offenlegung von Informationen

Unmittelbar vor der Transaktion besaß Osisko 50.023.569 Stammaktien von Osisko Mining, was ungefähr 13,3 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Osisko Mining auf unverwässerter Basis entspricht. Osisko veräußerte die Stammaktien im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs. Osisko hielt seine Stammaktien zu Investitionszwecken, und nach der Transaktion hält Osisko keine Stammaktien von Osisko Mining mehr. Osisko veräußerte die Stammaktien zu einem Preis von 2,63 C$ pro Aktie, abzüglich aller anfallenden Provisionen.