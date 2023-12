US-Inflation sinkt kaum – na und?!

von Sven Weisenhaus

Die Rally an den Aktienmärkten hat sich aus meiner Sicht inzwischen fast vollständig von fundamentalen Entwicklungen entkoppelt. Bislang galt das Argument, dass die Anleger auf baldige Leitzinssenkungen setzen. Denn die Ölpreise sind eingebrochen, wodurch der Inflationsdruck nachlässt. Also können die Notenbanken ihre restriktive Geldpolitik bald schrittweise aufgeben. Und vor diesem Hintergrund sind die Renditen am Anleihemarkt gefallen und die Kurse am Aktienmarkt gestiegen.

US-Inflationsdaten mit kleinem Schönheitsfehler

Diese Theorie war bislang vollkommen schlüssig und logisch. Alles passte wunderbar zusammen. Und auch die Reaktion der Anleger auf die vorgestrigen Inflationsdaten aus den USA war zunächst nachvollziehbar. Denn die Erwartungen wurden weitestgehend getroffen. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im November um 3,1 % zum Vorjahresmonat und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 %. Genau damit hatten Experten gerechnet. Auch, dass die Teuerungsrate ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise, die sogenannte Kernrate, mit +4,0 % unverändert blieb, hatten die Marktteilnehmer im Durchschnitt erwartet. Und so legten die Kurse am Aktienmarkt mit einem kleinen Freudensprung zunächst weiter zu.