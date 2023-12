Wie Experten weithin erwartet hatte, ließen Jerome Powell und Co. den Leizins am Mittwoch unverändert in der Spanne zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. In ihrem aktuellen Statement berücksichtigten die Fed-Vertreter explizit die Tatsache, dass die Inflation im vergangenen Jahr nachgelassen hat.

Sie betonten, die wirtschaftliche Entwicklung genau zu beobachten, um zu entscheiden, ob "weitere" Zinserhöhungen notwendig sind. Dies impliziert, dass nach Monaten aggressiver Straffung und einer Tendenz zu höheren Zinsen, möglicherweise keine weiteren Erhöhungen erforderlich sein werden.