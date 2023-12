BERN (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlängert ihre Zinspause. Der Leitzins wird das zweite Mal in Folge bei 1,75 Prozent belassen, wie die SNB am Donnerstag mitteilte./ra//AWP/bgf

Schweizer Notenbank tastet Leitzins nicht an

