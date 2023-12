ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verlängert ihre Zinspause. Der Leitzins wird das zweite Mal in Folge bei 1,75 Prozent belassen, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Davor hatte sie den sogenannten SNB-Leitzins in fünf aufeinanderfolgenden Schritten erhöht.

Der Inflationsdruck habe über das letzte Quartal leicht abgenommen, erklärte die SNB am Donnerstag in einer Stellungnahme. Die Unsicherheit bleibe aber hoch. Sie werde die Entwicklung genau beobachten und die Geldpolitik "wenn nötig" anpassen, um auch in der mittleren Frist Preisstabilität zu gewährleisten.