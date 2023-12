Der Biotechnologie-Konzern Morphosys hat durch eine Kapitalerhöhung zusätzliche Finanzmittel generiert. Das Unternehmen, das im SDAX gelistet ist, gab am Donnerstagmorgen in Planegg, nahe München bekannt, dass es erfolgreich etwa 3,4 Millionen Aktien an institutionelle Investoren zu einem Preis von je 30 Euro veräußert habe. Der daraus resultierende Bruttoerlös beläuft sich auf ungefähr 102,7 Millionen Euro. Diese Kapitalspritze soll vorrangig für die Markteinführung des Krebsmedikaments Pelabresib verwendet werden und zudem die Entwicklung neuer Medikamente vorantreiben.

Jean-Paul Kress, der Vorstandsvorsitzende von Morphosys, betonte das große Potenzial der Onkologie-Pipeline des Unternehmens, insbesondere von Pelabresib. Er erklärte: "Mit Pelabresib haben wir das Potenzial, das Behandlungsparadigma bei Myelofibrose zu verändern – ein Bereich, der dringend Innovationen benötigt. Diese neuen Investitionen werden uns dabei unterstützen, Pelabresib so schnell wie möglich für diese Patientengruppe verfügbar zu machen, und gleichzeitig unsere Finanzen zu stärken."