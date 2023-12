DAX erreicht 17.000 Punkte

Der DAX befindet sich in einer starken Übertreibung, allerdings trägt sich diese aktuell von selber. Es wird auch wieder eine dementsprechende Gegenbewegung nach unten geben, die Frage ist wann. Goldman Sachs hat gestern mitgeteilt, dass für den S&P 500 in der kommenden Woche, also nach dem Verfallstermin am morgigen Freitag, ein Rücklauf erwartet wird. Mal sehen, ob es so kommt. Für den weiteren Kursverlauf sind Long-Positionen solange möglich, wie der DAX über dem 10er-EMA im Tageschart notiert. Kommt es hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre dies ein erstes sehr wichtiges Short-Signal.

Am heutigen Donnerstag steht vor allem der Leitzinsentscheid der EZB um 14:15 Uhr im Blick. Volkswirte rechnen hier mit einem unveränderten Leitzins. Zuvor wird um 13:00 Uhr zudem noch der Leitzinsentscheid der britischen Notenbank BoE erwartet. Um 14:30 Uhr stehen dann in den USA der Einzelhandelsumsatz für November sowie US-Arbeitsmarktdaten im Blick.