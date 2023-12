Pulsar Helium hat das Potenzial, die US-Heliumindustrie grundlegend zu verändern

Timing ist für Start-ups extrem wichtig. Dies gilt auch für die rund ein Dutzend Heliumexplorationsunternehmen, die - angespornt durch den starken Preisanstieg des Industriegases Helium - seit einigen Jahren an der Entwicklung neuer Heliumprojekte in aller Welt arbeiten. Sehr zur Enttäuschung vieler Investoren ist bisher kein marktbewegender Erfolg zu verzeichnen. Ein wichtiger Anreiz für die verstärkte Suche nach Helium war die Entscheidung der USA, ihre nationale strategische Heliumreserve, die seit dem Kalten Krieg in Betrieb war, aufzulösen.

Als einzige groß angelegte Heliumlagerungs- und -reinigungsanlage der Welt konnte die nationale Heliumreserve, ähnlich wie die strategische Ölreserve der USA, gelagertes Helium zur Abfederung von Marktschocks freigeben. Der Verkauf des US-Reservesystems hat zweifellos die Nervosität auf den Märkten erhöht und die Preise in die Höhe getrieben. Die jüngsten Verkaufspeise von flüssigem Helium liegen bei über 1.000 USD pro tausend Kubikfuß. Der Preis für Erdgas liegt bei rund 4 USD. Das Rennen der Start-ups gewinnt nicht der Erste, sondern derjenige, der dem Markt eine Lösung präsentiert, die wirklich einen Unterschied macht. In Bezug auf Helium bedeutet dies, dass das Unternehmen im Idealfall sogar eine neue strategische Heliumreserve liefert, die nicht an die Kohlenwasserstoffproduktion gebunden ist. Wir glauben, dass Nachzügler Pulsar Helium Inc (TSXV: PLSR, FRA: Y3K), der erst im August dieses Jahres an die Börse ging, auf dem besten Weg ist, dem Markt genau diese Antwort zu geben.

Schlussfolgerung: Pulsar ist einer der wenigen Heliumexplorer, die nach primären Heliumquellen suchen, die nicht an die Erdgasförderung gebunden sind. Die einzigartige Chance von Pulsar Helium besteht darin, mit seiner bevorstehenden Bewertungsbohrung bereits im Februar 2024 eine Heliumentdeckung in den USA zu bestätigen, die ein völlig neues, potenziell riesiges Heliumfeld erschließen könnte. Bislang ist es keinem anderen Heliumexplorer gelungen, eine Entdeckung zu machen, die Produktionsmengen rechtfertigt, die den derzeitigen weltweiten Heliummangel lindern würden. Die meisten neuen Heliumunternehmen haben sich verständlicherweise dort niedergelassen, wo es bereits bekannte Heliumvorkommen gab, die durch die Exploration und Förderung von Erdgas entdeckt wurden. Ihr Vorteil ist oft die Infrastruktur der bestehenden Bohrungen und Pipelines. Die Tatsache, dass diese ausgereiften Lagerstätten bereits zuvor gefördert wurden (Helium und/oder Kohlenwasserstoffe), bedeutet aber auch, dass diese Lagerstätten im Allgemeinen nicht unter hohem Druck stehen, da zumindest ein Teil des Gases bereits gefördert wurde. Genau das macht die Entdeckung von Topaz in Minnesota so aufregend. Es handelt sich um eine völlig neue Entdeckung und ein blindes Ziel, das mit herkömmlichen Explorationsmethoden niemals hätte entdeckt werden können. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass wir seit dem Jahr 2011, als die Topaz-Helium-Entdeckung durch Bohrungen gemacht wurde, wissen, dass Helium in Minnesota vorkommt. Nach dem kürzlich veröffentlichten passiv-seismischen Modell von Pulsar konnte sich das Gas vermutlich über sehr lange geologische Zeiträume unter einem ~500 Meter dicken Deckgebirge ansammeln und konzentrieren, aber nicht entweichen - daher der hohe Druck und die Heliumkonzentration. Interessanter Fakt am Rande: Die geologische Umgebung des Topaz-Projekts in Minnesota ist etwa eine Milliarde Jahre älter als die Umgebung des Projekts von Noble Helium in Tansania. Pulsar hat viele Vorteile: ein gebohrtes Entdeckungsbohrloch und gesicherte Heliumgehalte, die zu den höchsten der Welt zählen; ein völlig neues Projektgebiet, das alle Merkmale eines großen Heliumsystems aufweist; die Lage in den USA und die Nähe zu einer reichhaltigen Infrastruktur und hochqualifizierten Arbeitskräften in Minnesota. Die bevorstehende Bohrung im Februar könnte für das Unternehmen (und natürlich für den Aktienkurs) einen Wendepunkt darstellen. Ein Bohrerfolg könnte die USA in die Lage versetzen, weiterhin ein führender Heliumproduzent zu bleiben.