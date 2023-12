YouLend gibt starke Geschäftsentwicklung seit Unternehmensgründung mit 150.000 Finanzierungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bekannt

LONDON, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- YouLend, führender internationaler Anbieter von eingebettete Finanzierungen von Nicht-Banken, hat einen wichtigen Meilenstein bei der Kreditvergabe erreicht: Seit seiner Gründung im Jahr 2015 wurden 150.000 Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Vereinigten Königreich sowie in der EU und den USA bereitgestellt. Schätzungen zufolge haben die von YouLend unterstützten KMU in unseren Kernmärkten 7,8 Mrd. EUR an Umsatz zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beigetragen und in den 6 Monaten nach der Finanzierung einen Umsatzanstieg von 26 % verzeichnet.

Dieser Meilenstein der Finanzierung folgt auf die erfolgreiche Expansion von YouLend in den letzten Jahren in die USA und in wichtige europäische Märkte, darunter Deutschland, die Niederlande, Polen und Spanien. Neben der Expansion verzeichnete YouLend auch ein anhaltendes Wachstum im Vereinigten Königreich und in Irland, was das Unternehmen zu einer der größten Plattformen für eingebettete Finanzen weltweit macht. Beschleunigt wurde dieses Wachstum durch neu geschlossene Partnerschaften mit führenden E-Commerce- und Zahlungsplattformen wie Amazon, Just Eat Takeaway.com und Dojo.