Weihnachten gilt traditionell als Fest der Familie. Im Jahr 2022 lebten in

Deutschland rund 11,9 Millionen Familien mit Kindern unter einem Dach, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Dabei machten die insgesamt 5,9

Millionen Ein-Kind-Familien die Hälfte (50 %) aus. 4,4 Millionen Familien (37 %)

hatten zwei Kinder. Nur in rund 13 % aller Familien (1,5 Millionen) lebten drei

Kinder oder mehr.





Anteilig gab es damit zuletzt mehr Familien mit mehreren Kindern als zehn Jahrezuvor. 2012 war der Anteil der Ein-Kind-Familien mit 53 % etwas größer gewesen,dagegen hatten in 36 % der Familien zwei Kinder gelebt und in lediglich 11 %drei Kinder oder mehr.Deutlich größer ist der Anteil der Ein-Kind-Familien bei den Alleinerziehenden:2022 lebten rund zwei Drittel (67 %) der Alleinerziehenden mit einem Kind, knapp26 % mit zwei Kindern und gut 7 % mit drei oder mehr Kindern. 2012 hatten nochgut 69 % der Alleinerziehenden eine Ein-Kind-Familie, gut 24 % lebten mit zweiKindern und gut 6 % mit drei oder mehr Kindern.Die größten Familien leben in Baden-Württemberg und Nordrhein-WestfalenEine typische Familie bestand 2022 in Deutschland aus nicht mehr als vierPersonen, der Durchschnittswert lag bei 3,44 Personen. Die durchschnittlichgrößten Familien lebten in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (3,49Mitglieder), gefolgt von Niedersachsen (3,48), Bayern (3,47) und Hessen (3,46)mit leicht geringeren Werten. Die kleinsten Familien gab es inMecklenburg-Vorpommern (3,24), Thüringen und Brandenburg (je 3,26).2019 wurden rund 7,1 Milliarden Euro Spenden in der Steuererklärung geltendgemachtWeihnachtszeit ist Spendenzeit: Im Jahr 2019 haben 11,4 MillionenSteuerpflichtige in Deutschland insgesamt 7,1 Milliarden Euro als Spende inihrer Steuererklärung angegeben - ein neuer Höchstwert. Die Spendenhöhe nahmgegenüber dem Vorjahr um knapp 5 % zu. Deutschlandweit machten gut 38 % derSteuerpflichtigen Spenden in ihrer Steuererklärung geltend. Am höchsten war dieSpendenbereitschaft demnach im Saarland (69 %), gefolgt von Bayern (53 %) undBaden-Württemberg (45 %). Am niedrigsten war sie in Sachsen-Anhalt undMecklenburg-Vorpommern (je 21 %) sowie in Brandenburg (24 %).Fast drei Viertel aller Karpfen kommen aus Bayern und Sachsen