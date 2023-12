Berlin (ots) - Trotz anhaltender Unsicherheiten und aktueller Haushaltskrise

beabsichtigen Hauseigentümer in Deutschland, wieder in die Modernisierung ihrer

Häuser zu investieren. Denn im Vergleich zum Frühjahr 2023 sind die finanziellen

Sorgen deutlich geringer. Das zeigt der aktuelle Trendreport Wärmewende der

gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online ( http://www.co2online.de ).



Finanzielle Sorgen nehmen um 17 Prozentpunkte ab





"Die Kosten für den Heizungstausch sind derzeit rückläufig und das neueFörderprogramm ist zumindest skizziert. Das entlastet Hauseigentümer bei ihrerPlanung", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online. "Die Debatten umdie Modernisierung werden nicht mehr so scharf und unsachlich geführt. Auch dashilft, die Sanierungsquote zu steigern."Trotz aktueller Herausforderungen haben die finanziellen Sorgen der Befragtenseit der letzten Befragung im März 2023 um 17 Prozentpunkte abgenommen.Klimaschutz bleibt weiterhin relevantes ThemaDer Klimaschutz bleibt fortwährend relevant. 77 Prozent der Befragten stufen denKlimaschutz als wichtiges Thema für die politische Agenda ein. SignifikanteUnterschiede zeigen sich lediglich bei Befragten mit einer Wahlpräferenz zurAfD. Nur 18 Prozent von ihnen ist der Klimaschutz ein wichtiges Thema in derPolitik.In Bezug auf die staatliche Finanzierung des Klimaschutzes spricht sich dieHälfte der Befragten für eine Reduzierung von klimaschädlichen Subventionen aus.Diese Forderung erreicht auch bei Befragten mit Wahlpräferenz zur CDU und FDPdie höchste Zustimmung. 16 Prozent fordern eine höhere CO2-Bepreisung. 11Prozent befürworten die Aufnahme von mehr Staatsschulden für den Klimaschutz.Hauseigentümer fordern Zielvorgaben, Förderung und Beratung: VierWende-CommunityhilftNeben klaren Zielvorgaben und finanzieller Unterstützung für ihre Maßnahmenfordern Hauseigentümer stärkere Beratungs- und Informationsangebote von derPolitik. Insbesondere Haushalte, die derzeit keine Sanierung planen, benötigenweiterhin Aufklärung zu Sanierungspotenzialen und Kosten.Die deutschlandweite Community VierWende ( https://www.vierwende.de ) vonco2online bietet Hauseigentümern die Möglichkeit, sich mit anderenHauseigentümern über ihre Sanierungsvorhaben auszutauschen, von echtenErfahrungsberichten zu profitieren und sich in Online-Seminaren mit ExpertenFachwissen zu anzueignen.Über co2onlineDie gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online ( https://www.co2online.de )steht für Klimaschutz, der wirkt. Mehr als 50 Energie- undKommunikationsexperten machen sich seit 2003 mit Kampagnen, Energierechnern undPraxisChecks stark dafür, den Strom- und Heizenergieverbrauch in privatenHaushalten auf ein Minimum zu senken. Die Handlungsimpulse, die diese Aktionenauslösen, tragen messbar zur CO2-Minderung bei. Im Fokus stehen Strom undHeizenergie in Gebäuden, Modernisierung, Bau sowie Hilfe im Umgang mitFördermitteln. Unterstützt wird co2online unter anderem vom Bundesministeriumfür Wirtschaft und Klimaschutz, dem Umweltbundesamt sowie von Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.