Unternehmen brauchen Klimatechnologie für das Erreichen ihrer Netto-Null-Klimaziele

Berlin (ots) -



- Niedrigere Kosten für Klimatechnologie sind für eine breite Akzeptanz

unerlässlich

- Zusatzkosten für umweltfreundliche Komponenten erfordern weitere Investitionen

und Regulatorik, um umweltfreundlichere Produkte und Dienstleistungen

kommerziell rentabel zu machen



Viele der Technologien, die den Klimawandel bekämpfen können, sind bereits

verfügbar und werden eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung der

Treibhausgasemissionen in Unternehmen spielen. Das geht aus dem jüngsten Bericht

des Capgemini Research Institute " Climate Tech: Harnessing the power of

technology for a sustainable future

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/climate-tech-research/) "

hervor. Drei Viertel der dort befragten Firmenvertreter sagen, dass sie ihre

Nachhaltigkeitsziele ohne Climate Tech nicht erreichen werden. Gleichzeitig

heißt es aber auch von knapp acht von zehn Führungskräften (77 %), dass die

Produktkosten aufgrund der mit den Klimatechnologien verbundenen höheren Preise

- dem "Green Premium" - wahrscheinlich steigen werden, und sie sind nicht

bereit, diesen Aufschlag zu zahlen.