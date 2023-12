Berlin (ots) -



- Stimmungsaufhellung im Markt für unbesicherte Bankanleihen

- Pfandbriefemissionen von 49,5 Mrd. Euro im Jahr 2024 geplant



Für das erste Halbjahr 2024 ist von einem anhaltenden leichten Gegenwind beim

Absatz von Pfandbriefen und unbesicherten Bankanleihen auszugehen. Dies ist das

Ergebnis der zum dritten Mal vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)

durchgeführten Umfrage unter Kapitalmarktexpert:innen der Mitgliedsinstitute.





Als mögliche Belastungsfaktoren für das Pfandbriefgeschäft werden u. a. dasweiterhin verhaltene Aktivgeschäft, die geringe Nachfrage der EZB (EZB-Support),das erzielbare Asset-Swap-Spread-Niveau und die erreichten Überzeichnungsniveausgenannt. Die über einen langen Zeitraum inverse Zinsstruktur sowie generellunsichere Aussichten über die weitere Zinsentwicklung führten zuletzt zu einerstarken Präferenz der Investoren für das kurze und mittlere Laufzeitenende. DieBegebung länger laufender Pfandbriefe war in den vergangenen sechs Monaten nurselten möglich. Für das erste Halbjahr 2024 fallen die Erwartungen derKapitalmarktexpert:innen bezüglich der Investorennachfrage nach Pfandbriefen mit+37 Punkten wieder deutlich positiver aus als im Juni 2023 (+14 Punkte).Die Ergebnisse der Umfrage, die zweimal im Jahr durchgeführt wird, werden unterdem Titel "vdp-Emissionsklima" veröffentlicht. Aktuell zeigt derStimmungsindikator - bei einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkte - mit einemWert von -22 Punkten ein weiterhin leicht eingetrübtes Stimmungsbild, wobei dieScores für Pfandbriefe (-23) und unbesicherte Bankanleihen (-21) aktuell sehrähnliche Einschätzungen widerspiegeln. Gegenüber der Umfrage vom Juni 2023trübte sich der Score für Pfandbriefe etwas ein, der Score für unbesicherteBankanleihen verbesserte sich hingegen.Auswertung Dez. 2023 Juni 2023Score für Pfandbriefe: -23 -14Score für unbesicherte Bankanleihen: -21 -29Gesamt-Score: -22 -21Erwartet wird von den vdp-Mitgliedsinstituten in den kommenden sechs Monaten einanhaltend gedämpftes zu refinanzierendes Aktivgeschäft (-53 Punkte). Gegenüberder Umfrage im Sommer 2023 stellt dies eine Verbesserung um 28 Punkte dar.Weniger negativ als noch im Juni 2023 (-36 Punkte) wird der generelleRatingtrend für den Bankensektor von den Kapitalmarktexpert:innen eingeschätzt.Der entsprechende Score verbesserte sich um zwölf Punkte auf jetzt -24.Zinssenkungen seitens der EZB erwartetDie große Mehrheit der an der Umfrage mitwirkenden Institute geht bis Jahresende2024 von zwei kleineren Leitzinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte und damiteinem Rückgang des Einlagensatzes von derzeit 4 % auf 3,5 % aus. Nur eine