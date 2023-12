Starkes Wachstum der Gesamtleistung / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum Geschäftsjahr 2022/2023 (FOTO)

Ehningen (ots) - Der Engineering Dienstleister profitierte im Geschäftsjahr

2022/2023 von hohen Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in den

Kundenbranchen. So konnte Bertrandt die Gesamtleistung um 14,7 Prozent auf einen

Rekordwert von rund 1,16 Milliarden Euro steigern. Eine positive Entwicklung

zeigt sich auch beim EBIT. Dieses betrug im Berichtszeitraum 50,1 Millionen

Euro. Für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird mit einem weiteren Wachstum der

Gesamtleistung und einer Verbesserung der Profitabilität gerechnet.



Bertrandt hat im Geschäftsjahr 2022/2023 von hohen Forschungs- und

Entwicklungsinvestitionen seiner Kunden in die Megatrends Digitalisierung,

autonomes Fahren, Vernetzung und Elektromobilität profitiert. Im Fokus standen

vor allem Innovationen für nachhaltige Technologien zur Gestaltung der

Transformation in den verschiedenen Sektoren. "Herstellerspezifisch gibt es

unterschiedliche Strategien hinsichtlich der Umstellung auf die

Elektromobilität, alle großen Anbieter planen in den kommenden Jahren allerdings

einen Ausbau der Elektroflotte. Aber auch aus den anderen Megatrends ergeben

sich technologische Chancen. Deshalb blicken wir zuversichtlich in das kommende

Geschäftsjahr, denn Technologieinnovationen, eine steigende Modellvielfalt bei

Elektrofahrzeugen und die Optimierung von bestehenden Projekten eröffnen uns als

Entwicklungsdienstleister weiterhin vielfältige Möglichkeiten, sagt Markus Ruf,

Mitglied des Vorstands der Bertrandt AG.