Landsitz für 30 Millionen und Luxus-Loft für 16 Millionen Das waren die teuersten Immobilien 2023

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Häuser und der 10

hochpreisigsten Wohnungen in Deutschland zeigt:



- Teuerstes Haus: Ein Anwesen am Simssee in Oberbayern für 29,5 Millionen Euro;

Spitzenpreise von über 20 Millionen Euro auch für Stadtvillen in Hamburg

- Teuerste Wohnung: Ein Fabrik-Loft in Berlin für 15,9 Millionen Euro; dahinter

folgen zahlreiche Luxuswohnungen in München für achtstellige Summen



Im zurückliegenden Jahr sind die Immobilienpreise erstmals wieder gesunken. Das

Luxus-Segment scheint davon aber nahezu unberührt zu sein, denn die Preise

erreichten auch in diesem Jahr schwindelerregende Höhen. Im Jahr 2023 wurde das

teuerste Haus für knapp 30 Millionen Euro angeboten, für die exklusivste Wohnung

mussten knapp 16 Millionen Euro bezahlt werden. Das zeigt ein immowelt Ranking

der jeweils 10 kostspieligsten Häuser und Wohnungen, die zwischen Januar und

November 2023 auf immowelt.de inseriert wurden. Während die Rangliste der

hochpreisigsten Häuser eine Mischung aus Stadtvillen in den Metropolen und

Luxusanwesen am Land ist, bestimmen im Wohnungs-Ranking noble Lofts und

Penthäuser aus Berlin, München und Hamburg die Top 10.