Loyalty Juggernaut (LJI) im Market Guide for Loyalty Program Vendors 2023 von Gartner ausgezeichnet

„Wir freuen uns sehr, in diesem Bericht von Gartner aufgeführt zu werden", so Shyam Shah, Geschäftsführer von Loyalty Juggernaut. „In einem Zeitalter ohne Cookies sind Kundenbindungsprogramme ein Muss für alle Branchen, da die Abhängigkeit von hochwertigen Null- und Erstanbieterdaten zunimmt, um individualisierte Kundenerlebnisse zu schaffen und die Effektivität von digitalem Marketing und Dateninitiativen zu maximieren."

PALO ALTO, Kalifornien, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc. (LJI), der Anbieter von GRAVTY, der im Bereich Kundenbindung und digitales Marketing branchenweit ersten cloud-nativen, patentierten, KI-gestützten, autonomen Plattform für Kundenbindungsprogramme und Ökosysteme für Fluggesellschaften, das Gastgewerbe, den Einzelhandel, Finanzdienstleister, Telekommunikationsunternehmen und diversifizierte Multimarken-Unternehmensgruppen, gab seine Aufnahme in den Market Guide for Loyalty Program Vendors 2023 von Gartner bekannt.

Im Market Guide wird festgestellt: „Auf Kundenbindungsinitiativen angewiesene Branchen, wie etwa der Einzelhandel und das Reise- und Gastgewerbe, stellen sich auf disruptive Technologieanbieter ein, die in der Lage sind, auf neuen Wegen sowohl B2C- als auch B2B-Kunden zu gewinnen." GRAVTY bietet ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal für Marken, die ihre Kundenbindungsprogramme transformieren möchten, um innovativer, schneller und intelligenter zu werden und die Erwartungen der digitalen Verbraucher zu erfüllen.

LJI GRAVTY ist dreimaliger Gewinner (2021, 2022 und 2023) des Golden Loyalty Award in der Kategorie Best Technology Innovation.

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut Inc. (LJI) hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und ist das NextGen-Unternehmen für Kundenbindungs- und Kundentreuelösungen, das Marken hilft, ihre Treueprogramme in und datenorientiertes Geschäft zu verwandeln, um im großen Maßstab wettbewerbsfähig zu sein und den Mehrwert für die Kunden zu maximieren.

Loyalty Juggernauts GRAVTY-Plattform unterstützt weltweit mehr als 40 Treueökosysteme mit mehr als 4.000 teilnehmenden Marken in 12 Branchen. Zu den Kunden gehören Viva Aerobus, die Global Hotel Alliance und die Deutsche Telekom.

