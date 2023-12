CleanTech Lithium erhält den Green Achievement Grand Prix Award

14. Dezember 2023, CleanTech Lithium PLC (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTCQX:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das nachhaltige Lithiumprojekte in Chile für die saubere Energiewende vorantreibt, wurde mit dem "Green Achievement Grand Prix Award" bei den Huawei - "Green & Smart Mining: the Future is Here! Green Achievement Awards 2023, Chile, ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung, die am 12. Dezember in Santiago stattfand, wurden Leistungen gewürdigt, die eine grünere und nachhaltigere Zukunft für die chilenische Bergbauindustrie fördern.